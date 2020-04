Roma, Totti: «Portare mio figlio alla Lazio? Mica sono scemo» (Di venerdì 24 aprile 2020) Francesco Totti ha scherzato su un possibile futuro di suo figlio Cristian alla Lazio: le parole della bandiera della Roma Nel corso dell’intervento in diretta Instagram con Alex Del Piero, Francesco Totti ha parlato di suo figlio Cristian, che gioca nelle giovanili della Roma. «Mi hanno chiesto: “Lo porteresti Cristian alla Lazio?”. Io ho detto: “Se dovessi chiedere a Cristian mi direbbe di no”. Ma lo penso anche io, Mica so scemo! Però se a lui piacesse perché non dovrei farlo. E allora hanno cominciato a prendermi in giro. Con tutto il rispetto, Mica sono scemo. Se Cristian non è capace a giocare, glielo dico. Aspetto 2-3 anni, se poi non è capace va a fare un altro lavoro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Roma - Totti : «Nel derby del 26 maggio c’era paura. Il più bello? Il 5-1»

Rooney : «Liverpool? Mi ricorda molto la Roma di Totti»

