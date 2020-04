Roma, crisi nel Municipio IV: da maggioranza M5s mozione sfiducia alla presidente Della Casa (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Municipio IV di Roma ha le ore contate. In piena emergenza coronavirus è stata protocollata oggi la mozione di sfiducia alla presidente Roberta Della Casa da parte dei consiglieri del Movimento 5 stelle. “La maggioranza municipale in queste ore farà cadere il Municipio ma vi garantisco che la nostra azione proseguirà con lo stesso impegno di sempre fino alle elezioni amministrative del 2021. I cittadini meritano risposte e personalmente credo di averle date con i fatti” commenta la presidente M5s del Municipio IV Roberta Della Casa. La mozione di sfiducia Tra le motivazioni dei consiglieri di maggioranza un eccessivo ‘turn over’ delle cariche istituzionali con conseguente instabilità e rallentamenti Della macchina organizzativa municipale: “In tre anni si sono succeduti 11 assessori, 5 direttori di Municipio, 2 direttori ... Leggi su italiasera Crisi fra Roma e Berlino sulle misure Ue

Coronabond - ora è crisi nera fra Roma e Berlino sulle misure Ue

Partite Iva e Coronavirus : i professionisti romani raccontano la crisi (VIDEO) (Di venerdì 24 aprile 2020) IlIV diha le ore contate. In piena emergenza coronavirus è stata protocollata oggi ladiRobertaCasa da parte dei consiglieri del Movimento 5 stelle. “Lamunicipale in queste ore farà cadere ilma vi garantisco che la nostra azione proseguirà con lo stesso impegno di sempre fino alle elezioni amministrative del 2021. I cittadini meritano risposte e personalmente credo di averle date con i fatti” commenta laM5s delIV RobertaCasa. LadiTra le motivazioni dei consiglieri diun eccessivo ‘turn over’ delle cariche istituzionali con conseguente instabilità e rallentamentimacchina organizzativa municipale: “In tre anni si sono succeduti 11 assessori, 5 direttori di, 2 direttori ...

sandrogozi : Cosa fa l’#UE per la crisi? Ha già permesso di mobilitare 3,390,000,000 cui vanno aggiunti 1000 mld @ecb Ah certo,… - italiaserait : Roma, crisi nel Municipio IV: da maggioranza M5s mozione sfiducia alla presidente Della Casa - ProiezioniDB : Previsioni devastanti dal #Governo per l’economia italiana. Ma mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata -… - romasulweb : Coronavirus, per NCC fase due “solo nel 2021”: la crisi dei duemila conducenti di Roma - NinniDo : @GuidoCrosetto È molto grave quello che lei scrive. A Roma il rispetto della legalità è decisamente in crisi. Avall… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma crisi Coronavirus, per NCC fase due “solo nel 2021”: la crisi dei duemila conducenti di Roma RomaToday Dai Fridays for Future nasce #RitornoAlFuturo

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Un’ampia schiera di movimenti e associazioni lancia oggi #RitornoAlFuturo (www.ritornoalfuturo.org), un piano necessario per la rinascita del Paese, per risollevarsi dalla ...

Le vacanze all'italiana potrebbero compensare il crollo di stranieri: e la Sicilia è al top

ROMA - Il premier Giuseppe Conte ha annunciato nella cabina di regia di ieri sera la campagna Viaggio in Italia che il governo lancerà in vista della prossima estate. Se non la soluzione alla ...

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Un’ampia schiera di movimenti e associazioni lancia oggi #RitornoAlFuturo (www.ritornoalfuturo.org), un piano necessario per la rinascita del Paese, per risollevarsi dalla ...ROMA - Il premier Giuseppe Conte ha annunciato nella cabina di regia di ieri sera la campagna Viaggio in Italia che il governo lancerà in vista della prossima estate. Se non la soluzione alla ...