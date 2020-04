Rolling Stones | “sono un fantasma e vivo in una città fantasma” | il nuovo singolo che

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) “Sono unin una città”. Mick, Keith, Bill e Charlie sono tornati. Iscivolano in un coro cupo e sincopato con la solita grinta in mezzo al lockdown del Coronavirus. Il video di Living in a ghost town, da poche ore online, è l’ultimo brano inciso dalla storica rock band che esce proprio nei giorni in cui i luoghi abitati di tutto il pianeta sembrano essere diventati delle città. “Stavamo registrando delmateriale prima del lockdown e c’era una canzone che pensavamo potesse risuonare in questo momento, proprio durante gli attimi che stiamo vivendo – ha spiegato Jagger ai giornali inglesi. “Abbiamo registrato questa traccia molto più di un anno fa a Los Angeles per unalbum, ma poi il brano ha colpito molto alcuni nostri fan – ha aggiunto Keith Richards ...