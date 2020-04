Rolling Stones: nuovo singolo mostra le “città fantasma” dopo il Covid – Video (Di venerdì 24 aprile 2020) Poche ore fa i Rolling Stones, a sorpresa, hanno lanciato il loro nuovo singolo intitolato “Living in a Ghost Town” e lanciato globalmente attraverso un Video. Gran parte del pezzo è stato scritto circa un anno fa, ma in questi giorni di ‘lockdown’ è stato ultimato ed inciso. “I Rolling Stones hanno appena annunciato un nuovissimo brano, registrato a Los Angeles e Londra l’anno scorso, e finito in isolamento!” hanno scritto sui social ieri pomeriggio alle 17:50 ora italiana. Strade vuote e stazioni della metropolitana appaiono in primo piano nel Video di “Living in a Ghost Town”, la prima canzone originale dei Rolling Stones dal 2012. Il brano, attraverso il Video, descrive egregiamente gli scenari deserti delle città, dovuti al rallentamento della normale routine quotidiana durante la ... Leggi su nonsolo.tv Rolling Stones tornano con Living in a ghost town - la profezia registrata durante la pandemia

Rolling Stones - “sono un fantasma e vivo in una città fantasma” : il nuovo singolo che sembra scritto per il lockdown

