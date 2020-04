Roberta Della Casa | la mozione di sfiducia dei grillini alla loro presidente nel IV

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020)grillina del IV Municipio, è a rischio addio. La sua stessa maggioranza ha infatti presentato unadiche rischia di avere l’effetto di farle lasciare la poltrona in piena emergenza Coronavirus. Come del resto è già successo al III, all’VIII e all’XI, l’ultimo caduto nella faida romana dei: ladideinel IV Municipio Ladinei confronti diè una requisitoria nei confrontidel Municipio, capace di cambiare 11 assessori, 5 direttori di municipio, 2 direttori tecnici e tre dell’area socio-educativa, ma anche di mettersi contro la sua stessa maggioranza in più occasioni. La pietra dello scandalo è stata la direttiva di giunta del 16 aprile firmata ...