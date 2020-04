Ripresa serie A, l’ipotesi: quarantena dopo ogni partita (Di venerdì 24 aprile 2020) Ripresa serie A, l’ipotesi: quarantena dopo ogni partita. L’idea di Pregliasco per poter evitare altri casi di contagio durante la fase 2 Mandare i giocatori in quarantena dopo ogni partita. È questa l’ipotesi messa in campo per evitare di gestire al meglio la fase due, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Un piano difficilmente attuabile, anche perché si chiede di sfalsare le partite per dare 14 giorni di riposo ad ogni squadra. Il tutto per evitare il problema di una ricaduta e un possibile lockdown. Ma al momento resta un’ipotesi davvero complessa da mettere in atto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Dopo Sky anche DAZN scrive a Serie A : «Sospendere pagamento in attesa ripresa».

Serie A - rivoluzione alla ripresa : Sarri cambia ruolo a Pjanic e Bernardeschi

