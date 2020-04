Riceve bonus da 600 euro ma vuole restituirlo: "Il mio negozio è rimasto aperto. Non è giusto" (Di venerdì 24 aprile 2020) Ha ottenuto il bonus da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia, ma intende restituirlo. Motivazione: il suo negozio è rimasto aperto, non sarebbe giusto. Il titolare di una ferramenta di Paliano, in provincia di Frosinone è adesso alla ricerca dell’iter corretto per provvedere alla restituzione della somma.Il disguido sarebbe colpa del suo commercialista. è stato lui a far partire in automatico la domanda, insieme a quella di altre aziende che amministra. Il proprietario della ferramenta ha dunque ricevuto il bonus, a sua insaputa. L’episodio è raccontato da Frosinone Today:“Voglio restituire questi soldi – dice il commerciante a frosinonetoday.it - Perché non lo ritengo giusto. Io ho lavorato nonostante la crisi e la chiusura pressoché totale, certo ha avuto qualche piccolo calo negli incassi ... Leggi su huffingtonpost Da domani inizia il pagamento del bonus di 600 euro per oltre 1 - 8 milioni di lavoratori. Catalfo : “Circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda riceveranno l’indennizzo”

Bonus spesa Napoli - meno della metà delle famiglie lo riceverà entro Pasqua

Borderlands 3 è stato un successo ma gli sviluppatori potrebbero ricevere bonus inferiori rispetto a quelli promessi da Gearbox (Di venerdì 24 aprile 2020) Ha ottenuto ilda 600previsto dal decreto Cura Italia, ma intende. Motivazione: il suo, non sarebbe giusto. Il titolare di una ferramenta di Paliano, in provincia di Frosinone; adesso alla ricerca dell’iter corretto per provvedere alla restituzione della somma.Il disguido sarebbe colpa del suo commercialista.; stato lui a far partire in automatico la domanda, insieme a quella di altre aziende che amministra. Il proprietario della ferramenta ha dunque ricevuto il, a sua insaputa. L’episodio; raccontato da Frosinone Today:“Voglio restituire questi soldi – dice il commerciante a frosinonetoday.it - Perché non lo ritengo giusto. Io ho lavorato nonostante la crisi e la chiusura pressoché totale, certo ha avuto qualche piccolo calo negli incassi ...

HuffPostItalia : Riceve bonus da 600 euro ma vuole restituirlo: 'Il mio negozio è rimasto aperto. Non è giusto' - _mary1503_ : RT @HuffPostItalia: Riceve bonus da 600 euro ma vuole restituirlo: 'Il mio negozio è rimasto aperto. Non è giusto' - fabiomorelli75 : RT @AdriMCMLXI: Coronavirus, riceve il bonus da 600 euro ma vuole restituirlo: il suo negozio è rimasto sempre aperto - airamonivas : RT @HuffPostItalia: Riceve bonus da 600 euro ma vuole restituirlo: 'Il mio negozio è rimasto aperto. Non è giusto' - ClaudioGardella : @HuffPostItalia Riceve un bonus? Ma non era da richiedere? -

Ultime Notizie dalla rete : Riceve bonus Coronavirus, riceve il bonus da 600 euro ma vuole restituirlo: il suo negozio è rimasto sempre aperto Today Riceve bonus da 600 euro ma vuole restituirlo: "Il mio negozio è rimasto aperto. Non è giusto"

Ha ottenuto il bonus da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia, ma intende restituirlo. Motivazione: il suo negozio è rimasto aperto, non sarebbe giusto. Il titolare di una ferramenta di Paliano, ...

Enel: vantaggi esclusivi per i clienti, come ricevere energia Gratis

Enel pensa proprio a tutto. Attivando l’addebito diretto e la bolletta tramite web gratuitamente, si ottengono fino a 10 euro di bonus. In questo modo non si deve uscire nemmeno di casa. Per i clienti ...

Ha ottenuto il bonus da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia, ma intende restituirlo. Motivazione: il suo negozio è rimasto aperto, non sarebbe giusto. Il titolare di una ferramenta di Paliano, ...Enel pensa proprio a tutto. Attivando l’addebito diretto e la bolletta tramite web gratuitamente, si ottengono fino a 10 euro di bonus. In questo modo non si deve uscire nemmeno di casa. Per i clienti ...