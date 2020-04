Respinto alla Camera il testo di FdI per dire no al Mes. Mozione di sfiducia della Lega nei confronti del ministro Gualtieri (Di venerdì 24 aprile 2020) Una Mozione di sfiducia al ministro Gualtieri è stata presentata dalla Lega. Bocciato Odg di Fdi alla Camera. ROMA – Mossa a sorpresa della Lega che ha presentato una Mozione di sfiducia nei confronti del ministro Gualtieri. L’annuncio è arrivato dai capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari precisando che questa loro azione è individuale ed è stata depositata sia alla Camera che al Senato. “Sostenere il Mes – sottolineano da via Bellerio – senza un voto in Parlamento è un atto contro la legge. Denunciamo questo Governo per aver condotto le trattative in Europa senza consultare Camera e Senato …. Prendiamo atto, inoltre, con rammarico della posizione di Forza Italia. Noi chiediamo la sfiducia per Gualtieri per aver tradito gli italiani e il Parlamento“. Bocciato Odg di Fratelli ... Leggi su newsmondo Caos multe - il primo round va alla società : respinto il ricorso dei calciatori (Di venerdì 24 aprile 2020) Unadial ministro Gualtieri è stata presentata d. Bocciato Odg di Fdi. ROMA – Mossa a sorpresache ha presentato unadinei confronti del ministro Gualtieri. L’annuncio è arrivato dai capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari precisando che questa loro azione è individuale ed è stata depositata siache al Senato. “Sostenere il Mes – sottolineano da via Bellerio – senza un voto in Parlamento è un atto contro la legge. Denunciamo questo Governo per aver condotto le trattative in Europa senza consultaree Senato …. Prendiamo atto, inoltre, con rammaricoposizione di Forza Italia. Noi chiediamo laper Gualtieri per aver tradito gli italiani e il Parlamento“. Bocciato Odg di Fratelli ...

