Regione Campania | piano anti crisi | contributi fino al 50% del canone d’affitto per 3

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 aprile 2020) Pubblicato l’avviso per il sostegno all’affitto delle abitazioni principali, misura prevista dalsocio economico dellae finanziata con 6,5 milioni di euro. Tutta la documentazione relativa all’Avviso sarà visibile sul sito dellaqui. Alle famiglie titolari di un contratto di locazione e che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da Covid-19 è concesso un contributo pari al 50% delmensile, per tre mensilità. L’importo massimo complessivo è di 750 euro. La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune dove è situato l’immobile da un componente maggiorenne della famiglia. Le amministrazioni comunali, raccolte le domande dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla...