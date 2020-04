Reggio Emilia | 26enne pestato a sangue per debito di 80 euro

(Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Devo parlarti di una cosa urgente, ci vediamo vicino al bar di Zurco a Cadelbosco Sopra". Con queste parole è stato teso un vero e proprio tranello a unsalernitano residente a Cavriago, in provincia di, dall'uomo che con lui aveva un credito di appena 80e dall'amico che aveva portato con sé perché lo aiutasse nella vendetta. Picchiato con calci e schiaffi, la vittima era riuscita perfino a saltare a bordo di un'auto fermatasi a soccorrerlo e che sua volta è stata inseguita e speronata dai due aggressori. E' successo la notte del 2 aprile scorso. I carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra sono riusciti a risalire e a identificare i due, un napoletano di 43 anni e un salernitano di 30, ora agli arresti domiciliari con le accuse di concorso in rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento. A ...

"Devo parlarti di una cosa urgente, ci vediamo vicino al bar di Zurco a Cadelbosco Sopra". Con queste parole è stato teso un vero e proprio tranello a un 26enne salernitano residente a Cavriago, in ...