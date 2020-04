(Di venerdì 24 aprile 2020) ​In attesa della decisione ufficiale sul ritorno nel campi diello per la ripresa degli allenamenti e il potenziale termine della stagione, ilsi proietta già ale alla prossima annata. Ralfè il prescelto per la panchina: il tedesco rimpiazzerà Stefano Pioli, la cui avventura terminerà alla fine della stagione 2019/20. E iltecnico delavrà anche il compito di cercare un altro bomber vista l'incertezza sul fronte Zlatan Ibrahimovic.è pronto a...

atmilan1899 : #Rangnick studia il #Milan del futuro: caccia al nuovo #Haaland, tutti i nomi in ballo -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick studia

Milan, Ralf Rangnick si prepara giorno dopo giorno. Il tecnico tedesco, pronto all’approdo, continua a studiare l’italiano tante ore al giorno e pensa già al suo Diavolo. Ralf Rangnick è sempre più ...Non solo Ralf Rangnick. Il Il Milan studia e analizza con attenzione le opzioni sul tavolo per il futuro della panchina rossonera della prossima stagione con Stefano Pioli che, dopo aver preso in mano ...