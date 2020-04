Ramsey | Ritorno al Cardiff? Perché no? Ronaldo grande persona | vi svelo un

(Di venerdì 24 aprile 2020) Aaronpotrà tornare in patria, magari per concludere la propria carriera. Il centrocampista della ​Juventus ha parlato nel corso di una diretta Instagram rispondendo alle domande dei suo tifosi. Il giocatore, nel prossimo futuro, non ha escluso unin Patria. Questo è il messaggio lanciato dal centrocampista bianconero in una diretta con i fan: "City? Loro mi hanno aiutato a diventare un calciatore professionista, quindi; non tornare a giocare a casa? Chi può...

Una costatazione che, unita alla possibilità di offerte importanti, potrebbe spingere Paratici a prendere in considerazione anche addii eccellenti e altrettanto eccellenti arrivi: nel calciomercato ...Ramsey, arrivato a parametro zero la scorsa estate ... A 29 anni vuole ancora dire la sua in un top club, per fare magari ritorno in patria a fine carriera. E lo stesso vale per la Juve, pronta a ...