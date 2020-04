Quei 100mila volontari protagonisti dell’emergenza (e della ripresa) (Di venerdì 24 aprile 2020) Ci sono gli scout, che sin dalla prima ora si sono resi disponibili a consegnare la spesa e i farmaci agli anziani che non possono uscire di casa. Ci sono i volontari delle Pubbliche Assistenze Anpas, oltre 100mila in tutta Italia: continuano a garantire il classico servizio di trasporto in emergenza ma in più sono stati coinvolti nelle sale operative, nei call center e nelle unità di crisi delle Regioni, nell’allestimento delle tende per i pre-triage negli ospedali, nelle raccolte di medicinali… All’inizio dell’emergenza sono stati loro a misurare la temperatura ai passeggeri negli aeroporti, oggi sono impegnati nella consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità come pure nella consegna di tamponi per gli ospedali. Le Caritas di tutte le diocesi d’Italia, con i loro volontari, sta tenendo aperti i servizi di ascolto, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 aprile 2020) Ci sono gli scout, che sin dalla prima ora si sono resi disponibili a consegnare la spesa e i farmaci agli anziani che non possono uscire di casa. Ci sono idelle Pubbliche Assistenze Anpas, oltrein tutta Italia: continuano a garantire il classico servizio di trasporto in emergenza ma in più sono stati coinvolti nelle sale operative, nei call center e nelle unità di crisi delle Regioni, nell’allestimento delle tende per i pre-triage negli ospedali, nelle raccolte di medicinali… All’inizio dell’emergenza sono stati loro a misurare la temperatura ai passeggeri negli aeroporti, oggi sono impegnati nella consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità come pure nella consegna di tamponi per gli ospedali. Le Caritas di tutte le diocesi d’Italia, con i loro, sta tenendo aperti i servizi di ascolto, ...

BluDiChina : “Nessuno era in grado di fornire quei numeri e a quei prezzi in quei giorni', dicono. Ma nelle stesse ore l'Azienda… - BensoSil : RT @VITAnonprofit: Quei 100mila volontari protagonisti dell'emergenza (e della ripresa) - AriannaAmbrosi0 : RT @VITAnonprofit: Quei 100mila volontari protagonisti dell'emergenza (e della ripresa) - CCultIlSentiero : RT @VITAnonprofit: Quei 100mila volontari protagonisti dell'emergenza (e della ripresa) - _monicamagri : Il #TerzoSettore non è solo #solidarietà: è innovazione e capacità di rispondere ai bisogni, è una grande forza pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Quei 100mila Da Tamoil 100mila euro per l'ospedale e carburante gratuito per le ambulanze della Cri Cremonaoggi SBK, Genesio Bevilacqua pessimista: “Per quest’anno non correremo più”

Ma stiamo scherzando? Semmai utilizzi quei soldi, metti 100 mila euro, per provare a recuperare del personale che hai lasciato a casa in cassa integrazione oppure per migliorare l’impianto produttivo ...

Covid-19, la Cina aiuta i medici cosentini: arrivano 100mila mascherine (dal governo solo 9mila)

Il professore Attilio Clausi, che ne ha seguito lo svolgimento fino al 2011 , ha continuato a mantenere i rapporti con quei giovani, e con i loro ex insegnanti in Cina, anche dopo il conseguimento del ...

Ma stiamo scherzando? Semmai utilizzi quei soldi, metti 100 mila euro, per provare a recuperare del personale che hai lasciato a casa in cassa integrazione oppure per migliorare l’impianto produttivo ...Il professore Attilio Clausi, che ne ha seguito lo svolgimento fino al 2011 , ha continuato a mantenere i rapporti con quei giovani, e con i loro ex insegnanti in Cina, anche dopo il conseguimento del ...