¡Que viva México! Tacos e tortillas messicani fatti in casa e senza lievito! (Di venerdì 24 aprile 2020) ¡Que viva México! Tacos e tortillas messicani fatti in casa. Le tortillas messicane (da non confondere con la tortilla de patatas spagnola) sono focaccine sottili tipiche della ricchissima cucina messicana. Le preparano con farina di frumento o di mais. In alcune zone del Messico la tortilla è impastata con una particolare farina di mais bianca chiamata “masa harina”. Da noi può essere difficile procurarsela, al di fuori di alcuni negozi di prodotti tipici messicani. Il che però non ci impedisce di preparare le nostre tortillas fai da te impiegando come sostitute la farina di grano o la farina di mais. La nostra tortilla casalinga si può preparare in due versioni, bianca o gialla, a seconda della farina. Dopodiché, a partire dalla tortilla è molto semplice ottenere un taco, ovvero una tortilla ripiena e piegata a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 24 aprile 2020) ¡QueMéxico!in. Lemessicane (da non confondere con la tortilla de patatas spagnola) sono focaccine sottili tipiche della ricchissima cucina messicana. Le preparano con farina di frumento o di mais. In alcune zone del Messico la tortilla è impastata con una particolare farina di mais bianca chiamata “masa harina”. Da noi può essere difficile procurarsela, al di fuori di alcuni negozi di prodotti tipici. Il che però non ci impedisce di preparare le nostrefai da te impiegando come sostitute la farina di grano o la farina di mais. La nostra tortillalinga si può preparare in due versioni, bianca o gialla, a seconda della farina. Dopodiché, a partire dalla tortilla è molto semplice ottenere un taco, ovvero una tortilla ripiena e piegata a ...

