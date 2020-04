Viminale : Misure anti-#Covid_19, quasi 400.000 controlli il #23aprile: ??283.500 persone ??107.350 esercizi/attività. Dall'… - luigidimaio : Ringrazio tutto il personale del ministero degli Esteri, circa 2.500 persone alla Farnesina e quasi 5 mila in tutto… - virginiaraggi : Continua lavoro straordinario di Ama e Servizio Giardini contro diffusione #coronavirus. Questa settimana sanificat… - tempoweb : Quasi 500 miliardi di debito in 13 anni. Ecco il conto (drammatico) dell'Italia per il #Coronavirus - - kolemicos : RT @Raffael31784437: Anche oggi purtroppo 464 Cittadini Italiani ci hanno lasciato, per un totale di circa 25 mila!A una media di 500 deces… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi 500 Quasi 500 miliardi di debito in 13 anni. Ecco il conto (drammatico) dell'Italia per il Coronavirus Il Tempo Quasi 500 miliardi di debito in 13 anni. Ecco il conto (drammatico) dell'Italia per il Coronavirus

Quasi 500 miliardi di deficit in più in tredici anni. E' questa la stima del conto drammatico che l'Italia potrebbe pagare al Coronavirus. Sentita la Commissione europea, infatti, il governo guidato ...

Logistica a rischio: moratoria debiti

Per un settore che trae dalla movimentazione di merci e persone la sua ragion d’essere il «lockdown» e la limitazione degli spostamenti suonano quasi come un controsenso ... l’Associzione logistica ...

