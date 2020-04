Quali sport si potranno fare dal 4 maggio? Corsa, ciclismo, tennis: tutte le discipline che verranno riaperte (Di venerdì 24 aprile 2020) Il 4 maggio si avvicina e l’Italia tornerà a respirare? Lo si spera. Certo, sarà un ritorno alla normalità, visto il termine praticamente certo del lockdown, graduale. Il Governo infatti non vuol avere nuovi focolai e quindi tutti si dovranno attenere a limitazioni molto rigorose sul tema degli spostamenti e nella gestione delle varie attività imprenditoriali. E’ questo quanto ci si aspetta nel prossimo decreto di aprile. Che cosa succederà per la gestione dell’attività fisica? Inutile negare che sono stati mesi piuttosto critici da questo punto di vista e le polemiche tra chi rimaneva in casa e chi voleva concedersi un minimo di break con una Corsa o una passeggiata aveva portato a scontri di non poco conto e non solo ideologici. Dal 4 maggio si potrà correre da soli, a meno che non si tratti di una coppia che vive ... Leggi su oasport Uefa : «Club si qualificheranno alle coppe per merito sportivo»

Quali attività sportive si potranno fare dal 4 maggio

Sileri : “Ecco quali sport ripartono per primi. Il calcio…” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il 4si avvicina e l’Italia tornerà a respirare? Lo si spera. Certo, sarà un ritorno alla normalità, visto il termine praticamente certo del lockdown, graduale. Il Governo infatti non vuol avere nuovi focolai e quindi tutti si dovranno attenere a limitazioni molto rigorose sul tema degli spostamenti e nella gestione delle varie attività imprenditoriali. E’ questo quanto ci si aspetta nel prossimo decreto di aprile. Che cosa succederà per la gestione dell’attività fisica? Inutile negare che sono stati mesi piuttosto critici da questo punto di vista e le polemiche tra chi rimaneva in casa e chi voleva concedersi un minimo di break con unao una passeggiata aveva portato a scontri di non poco conto e non solo ideologici. Dal 4si potrà correre da soli, a meno che non si tratti di una coppia che vive ...

claudiogalli11 : RT @DaniSbrollini: Lo #sport tra #emergenza #COVID19italia e #ripresa . Riprendere, quando, con quali condizioni di sicurezza. Una tavola r… - VedoRossoNero : Visto che contemporaneamente dite cose diverse sul #Milan cari @cmdotcom @Sport_Mediaset @tvdellosport @MilanNewsit… - DaniSbrollini : Lo #sport tra #emergenza #COVID19italia e #ripresa . Riprendere, quando, con quali condizioni di sicurezza. Una tav… - bicitv : Ma quali sono le raccomandazioni dei medici dello sport per la ripresa degli allenamenti? - sportli26181512 : I migliori tridenti in Europa per gol fatti: la classifica: Quali sono i terzetti che hanno realizzato più gol in q… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sport Quali attività sportive si potranno fare dal 4 maggio Giornalettismo L’Uefa decide: in caso di campionati sospesi valida la media punti dell’ultima classifica

L'evoluzione dei contagi e della pandemia da covid-19 non è materia sulla quale si può trattare, considerati i rischi tangibili per la salute. I protocolli di sicurezza che nei differenti Paesi sono ...

MotoGP, Alex Rins a Sky Sport: "Posso vincere in Suzuki, Valentino Rossi è un idolo"

Quali obiettivi ti sei posto per questi due anni? "Onestamente ancora non me li sono posti, perché non possiamo girare… Ma alla fine ho rinnovato per vincere, e so con la Suzuki di poterlo fare, e ci ...

L'evoluzione dei contagi e della pandemia da covid-19 non è materia sulla quale si può trattare, considerati i rischi tangibili per la salute. I protocolli di sicurezza che nei differenti Paesi sono ...Quali obiettivi ti sei posto per questi due anni? "Onestamente ancora non me li sono posti, perché non possiamo girare… Ma alla fine ho rinnovato per vincere, e so con la Suzuki di poterlo fare, e ci ...