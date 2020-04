Q Talks - Noleggio auto e flotte aziendali nel post Coronavirus | ne parliamo oggi alle

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 24 aprile 2020) La pandemia da Covid-19 ha impattato pesantemente sul mercato del(a breve e a lungo termine, comprese le). Che cosa cambierà con la fase 2 e, più avanti, con la fine del lockdown? Quali problemi dovranno affrontare le società di rent a car per la sanificazione delle vetture e per rilanciare un settore che in buona parte dipende anche dal turismo? Ledovranno essere gestite in modo diverso, con nuove car policy e car list? E si allungheranno i contratti? Che tipo di provvedimenti la filiera chiede al governo per ripartire? A queste evostre domande risponderemonell'appuntamento con i Qinsieme a Massimiliano Archiapatti, presidente dellAniasa, ad Alberto Vita, caporedattore di Quattroruote e responsabile di Fleet&Business, e al vice direttore di Quattroruote, Fabio De Rossi. Vi aspettiamo...