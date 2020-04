Prossima conferenza stampa Conte | data e orario del nuovo discorso del Premier

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 aprile 2020), ore di attesa per capire in che modo l’Italia ripartirà con l’ormai nota “Fase 2”. In tanti avevano sperato che ieri ilannunciasse i dettagli operativi della ripresa o comunque fornisse indicazioni su ciò che accadrà dopo il 4 maggio. E invece nulla: 50 secondi scarsi, dopo il consueto annuncio su Facebook, che hanno ribadito quanto scritto dalstesso sul suo profilo in merito al Consiglio Europeo. Nessuna menzione invece alla Fase 2, nemmeno una parola. Ma il tempo stringe e bisogna capire come gli italiani dovranno organizzarsi. In diretta da Palazzo Chigi Gepostet von Giuseppeam Donnerstag, 23. April 2020: possibile intervento domani 25 aprile Si discute pertanto di quando sarà il prossimo intervento di Giuseppealla Nazione. ...