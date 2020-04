fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DEL FATTO OGGI IN EDICOLA La Lombardia mente sui malati nelle Rsa Leggi: - sole24ore : Sulla prima pagina del #sole24ore di venerdì #24aprile: debito pubblico, 43mila euro a testa. Sì al #Fondo europeo,… - sole24ore : Sulla prima pagina del #sole24ore del #23aprile: meccanica, bruciati 1,7 miliardi al giorno. Fase 2: dal 4 maggio r… - il_Conte78 : RT @_MarcoV_: La stampa non si è mai fatta problemi a fare nomi e cognomi di qualunque presunto terrorista, presunto omicida, o delle vitti… - Giorgio_SSL : RT @caterina_betti: 'Debito pubblico: 43mila € a testa.' L'hanno scritto davvero. In prima pagina. Ancora con queste megaballe. [Dal #So… -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA Il fumo protegge dal Coronavirus secondo la prima pagina di Libero: messaggio pericoloso ad oggi Bufale.net PRIMA PAGINA - Tuttosport e la ripartenza: "Club di Serie A regalano tamponi"

Tuttosport in prima pagina dedica l'apertura alle parole di Cristiano Ronaldo: "Io resto qui". Altri due anni in bianconero, si legge. Circa la ripartenza del pallone il quotidiano piemontese titola ...

Quotidiani sportivi, le anticipazioni del 25 aprile

p>RASSEGNA STAMPA ANTICIPAZIONI QUOTIDIANI SPORTIVI / I titoli principali presenti sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' e di 'Tuttosport' in edicola sabato 25 aprile.

Tuttosport in prima pagina dedica l'apertura alle parole di Cristiano Ronaldo: "Io resto qui". Altri due anni in bianconero, si legge. Circa la ripartenza del pallone il quotidiano piemontese titola ...p>RASSEGNA STAMPA ANTICIPAZIONI QUOTIDIANI SPORTIVI / I titoli principali presenti sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' e di 'Tuttosport' in edicola sabato 25 aprile.