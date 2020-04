Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno nel weekend del 25 Aprile (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti. Venti: deboli in regime di brezza con locali rinforzi. Mari: poco mossi. Temperature: minime in diminuzione, massime in lieve aumento nell’interno, in calo sulla costa. Domani sereno o poco nuvoloso in mattinata, salvo addensamenti di nubi basse sulle pianure settentrionali; nel pomeriggio poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sui rilievi. Venti: deboli da sud, sud-ovest con rinforzi sui rilievi. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie. Domenica 26 sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia e addensamenti di nubi basse nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme ... Leggi su meteoweb.eu Le previsioni meteo di sabato 25 aprile

