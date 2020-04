Previsioni Meteo | nuova ondata di maltempo sull’Italia negli ultimi giorni di Aprile | gli

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020)– Ci sono pochi dubbi, oramai, sullafase instabile attesa per il corso della prossima settimana. Tutte le simulazioni modellistiche dei vari centri di calcolo principali, sono oramai allineate verso unadisfatta dell’alta pressione, a dire il vero, sì in ripresa in questi, ma mai particolarmente pimpante. L’ attacco perturbato, in particolare, proverrebbe dai settori oceanici settentrionali, in un canale depressionario con asse Nordovest/Sudest in cui scorrerebbero nuclei perturbati a più riprese. La saccatura depressionaria interesserebbe in lungo e in largo tutta la penisola italiana, così come visibile dall’immagine in evidenza e, con buona probabilità, sarebbe in grado di attivare aree cicloniche, con corrispondenza a tutte le quote, che dal Nord Italia ...