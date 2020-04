Prestiti fino a 25mila euro partite iva, professionisti e forfettari: condizioni e modalità di richiesta (Di venerdì 24 aprile 2020) Al via i Prestiti fino a 25mila euro. Il decreto liquidità, in continuità del primo decreto “Cura Italia”, ha rafforzato e incrementato le misure di finanziamento imprese introducendo la possibilità per le piccole partite Iva e professionisti (anche forfettari) danneggiati dalle sospensioni legate all’emergenza coronavirus, di accedere ad un finanziamento di 25.000 euro erogato dalle banche. All’articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto n. 23 dell’ 8 aprile 2020, è stata istituita una garanzia da parte del Fondo ex L. 662/1996 (Fondo di garanzia per le PMI) nella misura del 100%, per un finanziamento di importo non superiore al 25% dei ricavi, e in ogni caso non oltre i 25.000 euro. Conseguentemente a quanto disposto dall’articolo 1, comma 5-bis, del D.L. 69/2013 (convertito dalla legge 98/2013) e dal decreto ... Leggi su leggioggi Liquidità - 100mila domande per le garanzie sui prestiti fino a 25mila euro ma le erogazioni restano al palo

