Potremo piangere i nostri morti. Dal ministro Lamorgese arriva il via libera alla celebrazione dei funerali finora vietati

Con la fase 2 riprenderanno anche i funerali. Il lockdown, necessario per frenare il numero dei contagi, ha impedito anche di dare l'estremo saluto ai propri cari. Morte da sole e seppellite lontano anche dalle loro famiglie sia le vittime del Covid-19 che le altre. Ora, come ha assicurato il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, potrà riprendere quel culto dei defunti che è uno degli elementi base della civiltà. "Non è umanamente sopportabile impedire le celebrazioni dei funerali alle tantissime famiglie colpite da un lutto", ha specificato la titolare del Viminale intervistata da Avvenire. La Lamorgese vuole così convincere gli altri membri del Governo a far tornare a celebrare i funerali, seppure alla presenza soltanto degli stretti congiunti del defunto, seguendo le modalità che l'autorità ...

