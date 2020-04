Più di 60 mila persone sono guarite dal coronavirus. Oggi tremila casi (Di venerdì 24 aprile 2020) Sale a 192.994 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, +3.021 rispetto a ieri, in leggero aumento quindi (ieri l'incremento era stato di 2.646 unità). sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18. Oggi si contano 2.922 guariti (ieri 3.033), per un totale che supera i 60 mila, per l'esattezza 60.498. I decessi giornalieri sono 420 (ieri 464), che portano il totale a 25.969. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, ossia i malati ancora "attivi": 321 in meno Oggi, con il totale che scende a 106.527. Prosegue inoltre il trend, che dura ormai da oltre due settimane, di calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono scesi di 803 unità, portando il totale a 22.068, mentre quelli in terapia intensiva sono 94 in meno, scendendo in totale a 2.173. Mentre sono 82.286 i pazienti in isolamento domiciliare. Sempre alto il numero dei ... Leggi su agi Dal Comune 2mila kit per i test alle categorie più a rischio

Fase 2 - Milano si organizza : velocità più bassa e tavolini nei parcheggi

