Pisa. Coronavirus: ecco il bando per il contributo straordinario all'affitto (Di venerdì 24 aprile 2020) Lunedì 27 aprile sarà pubblicato il bando contributo straordinario all'affitto conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19. Sono 530 mila Euro le risorse che finanziano il bando, grazie alla somma fra il contributo deliberato dall'Amministrazione Comunale (150 mila euro) e le risorse assegnate al Comune di Pisa dalla Regione Toscana (380 mila euro). Sarà possibile inviare le domande a partire da martedì 28 aprile.«Dopo aver pensato a soddisfare i bisogni primari della popolazione più esposta alle conseguenze della crisi in corso – dichiara il Sindaco Michele Conti – con la distribuzione dei Buoni alimentari e Buoni spesa con risorse comunali e governative, abbiamo pensato di aiutare le famiglie che si trovano momentaneamente in difficoltà a pagare il canone di locazione della propria abitazione. La casa ...

Coronavirus : Pisapia - ‘no aiuti Stato a chi evade in paradisi fiscali’

