Petrolio sotto zero, trader in rosso e sospetti di manipolazione (Di venerdì 24 aprile 2020) Emergono perdite per milioni di dollari a carico di investitori di tutto il mondo, presi in contropiede dal crollo del Wti a prezzi negativi. Ora c’è chi invoca indagini su presunti illeciti, ma i regolatori Usa e il Cme ribattono: il mercato funziona Leggi su ilsole24ore Petrolio chiude sottozero. Ecco i motivi che hanno portato al tracollo

Petrolio finisce sottozero ma nessuno otterrà il pieno gratis

Crollo storico del petrolio - il prezzo dei contratti sotto zero : -37 - 6 dollari al barile (Di venerdì 24 aprile 2020) Emergono perdite per milioni di dollari a carico di investitori di tutto il mondo, presi in contropiede dal crollo del Wti a prezzi negativi. Ora c’è chi invoca indagini su presunti illeciti, ma i regolatori Usa e il Cme ribattono: il mercato funziona

Corriere : Petrolio, crolla la quotazione: sotto zero il prezzo per il mese di maggio - sole24ore : #Petrolio: #WTI maggio sprofonda, -90% sotto 2 dollari al barile. Maggiori particolari tra poco su - MediasetTgcom24 : Petrolio, crollo Wti senza precedenti: minimo storico del -101%, barile sotto zero dollari #Petrolio… - AigetEnergia : RT @SissiBellomo: #Petrolio sotto zero, trader in rosso e sospetti di manipolazione. Emergono perdite per milioni di dollari a carico di in… - giuno73 : RT @ElioLannutti: Petrolio sotto zero, trader in rosso e sospetti di manipolazione @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio sotto Petrolio sotto zero, trader in rosso e sospetti di manipolazione Il Sole 24 ORE Petrolio sotto zero, trader in rosso e sospetti di manipolazione

L’affondo del Wti sotto zero e altri movimenti anomali sul mercato del petrolio hanno attirato l’attenzione delle autorità di vigilanza, negli Stati Uniti e non solo, mentre migliaia di piccoli e ...

Borsa Milano in calo di -0,77%, spread subito in rialzo a 255 punti

Il Vecchio continente è appesantito dal calo del comparto bancario (-2,6%) e dell’energia (-2,5%), quest’ultimo a causa del’andamento del prezzo del petrolio. Dal punto di vista macroeconomico ... a ...

L’affondo del Wti sotto zero e altri movimenti anomali sul mercato del petrolio hanno attirato l’attenzione delle autorità di vigilanza, negli Stati Uniti e non solo, mentre migliaia di piccoli e ...Il Vecchio continente è appesantito dal calo del comparto bancario (-2,6%) e dell’energia (-2,5%), quest’ultimo a causa del’andamento del prezzo del petrolio. Dal punto di vista macroeconomico ... a ...