Petrolio | dal pozzo alla pompa di benzina L’anomalia italiana vale un euro al litro

(Di venerdì 24 aprile 2020) Se dovessimo associare un’immagine ai prezzi delche sono scesi fino a diventare negativi, la più adatta sarebbe quella di chi rimane con il cerino acceso in mano. Siamo di fronte ad una delle recessioni più grandi, profonde e severe della storia, non è difficile capire che la domanda di barili è scesa rovinosamente in ogni parte del mondo, dall’pa agli Stati Uniti, dai paesi Emergenti all’Australia. Tranne che in Cina. Lì il coronavirus è arrivato per primo e lì già si vedono i primi segnali di normalizzazione, con la domanda che potrebbe essere positiva a partire da agosto. In tutto il resto del globo bisognerà aspettare il 2021 per tornare ai livelli di domanda del 2019, se basterà. In termini di numeri la domanda è scesa tra i 20 e i 30 milioni di barili. Dal lato ...