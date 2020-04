PES 2020 #StayHomeWithPES Tournament: le sfide in diretta tra Griezmann, Pjanić e molte altre stelle del calcio (Di venerdì 24 aprile 2020) Konami ha annunciato oggi il torneo #StayHomeWithPES Tournament che riunirà alcuni dei più grandi calciatori mondiali in un'appassionante sfida a eFootball PES 2020, e che vedrà la partecipazione di Antoine Griezmann (Barcellona), Miralem Pjanić (Juventus), Rafael Leão (Milan), Sebastiano Esposito (Inter) e di tanti altri celebri calciatori internazionali. I dettagli nel comunicato ufficiale.Le stelle di 11 famosissime squadre di calcio si scontreranno nel torneo che sarà trasmesso sul canale ufficiale YouTube di eFootball PES domenica 26 aprile a partire dalle 18:00."Sono un grandissimo fan di PES," ha dichiarato Miralem Pjanić. "Sono felice di partecipare a questo torneo, sarà sicuramente molto divertente."Leggi altro... Leggi su eurogamer Waiting for eSerie A TIM | PES 2020 - sfida tra Fiorentina - Inter - Juve e Sassuolo : info e diretta

Bollo auto 2020 : pagamento sospeso - cos’hanno deciso le regioni?

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia - Scorpione - Sagittario - Capricorno - Acquario e Pesci | Venerdì 24 aprile 2020 (Di venerdì 24 aprile 2020) Konami ha annunciato oggi il torneoche riunirà alcuni dei più grandi calciatori mondiali in un'appassionante sfida a eFootball PES, e che vedrà la partecipazione di Antoine(Barcellona), Miralem Pjanić (Juventus), Rafael Leão (Milan), Sebastiano Esposito (Inter) e di tanti altri celebri calciatori internazionali. I dettagli nel comunicato ufficiale.Le stelle di 11 famosissime squadre di calcio si scontreranno nel torneo che sarà trasmesso sul canale ufficiale YouTube di eFootball PES domenica 26 aprile a partire dalle 18:00."Sono un grandissimo fan di PES," ha dichiarato Miralem Pjanić. "Sono felice di partecipare a questo torneo, sarà sicuramente molto divertente."Leggi altro...

Inter : ?? | HIGHLIGHTS Il riassunto della seconda giornata della PES 2020 European Friendly Cup: altri tre punti per… - StefaniaC11 : Konami ha organizzato #StayHomeWithPES, torneo in cui i calciatori in rappresentanza delle loro squadre ne sfideran… - pesforever10 : RT @PESTeam_it: #StayHomeWithPES @Miralem_Pjanic, @AntoGriezmann, @RafaeLeao7, #Esposito e altri 7 calciatori si affronteranno in un esclus… - PESTeam_it : #StayHomeWithPES @Miralem_Pjanic, @AntoGriezmann, @RafaeLeao7, #Esposito e altri 7 calciatori si affronteranno in u… - m_bufalino : Serie B eSport su Pes 2020: battuta d'arresto per il @PisaSC con l'Empoli -

Ultime Notizie dalla rete : PES 2020 L'unica Italia per cui tifare agli Europei è quella di PES 2020 La Stampa Waiting for eSerie A TIM | PES 2020, sfida tra Fiorentina, Inter, Juve e Sassuolo: info e diretta

Arriva il fine settimana e spazio nuovo appuntamento con il Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home su PES 2020, sempre organizzato dalla Lega Serie A che sta intrattenendo gli appassionato ...

PES 2020, Pjanic della Juventus, Leao del Milan ed Esposito dell'Inter si sfidano domenica 0

Pjanic della Juventus, Leao del Milan, Griezmann del Barcellona ed Esposito dell'Inter si sfidano domenica 26 aprile a PES 2020 nel torneo StayHomeWithPES.. MiralemPjanic della Juventus, Rafael ...

Arriva il fine settimana e spazio nuovo appuntamento con il Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home su PES 2020, sempre organizzato dalla Lega Serie A che sta intrattenendo gli appassionato ...Pjanic della Juventus, Leao del Milan, Griezmann del Barcellona ed Esposito dell'Inter si sfidano domenica 26 aprile a PES 2020 nel torneo StayHomeWithPES.. MiralemPjanic della Juventus, Rafael ...