Perché Trump fa di nuovo la corte alla Groenlandia

Leggi su wired

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Photo by Sean Gallup/Getty Images)Evidentemente il presidente degli Stati Uniti Donaldnon riesce ad accettare un no come risposta. Così, otto mesi dopo aver annunciato di essere intenzionato ad acquistare la, scatenando un incidente diplomatico con la Danimarca (a cui l’isola formalmente appartiene, pur essendo autonoma), il numero uno della Casa Bianca ci riprova e offre un pacchetto di investimenti dal valore di 12 milioni di dollari più la possibilità di istituire un consolato americano sull’isola. E anche in questo caso la storia si ripete: i politici danesi non hanno accolto con favore il rinnovato interesse diGroelandia e bipartisan hanno condannato il gesto. Rasmus Jarlov, deputato di centrodestra ed ex ministro, ha affermato che “gli Usa stanno chiaramente lavorando per minare il Regno di ...