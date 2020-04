Pensioni, pagamento anticipato anche a maggio: alle Poste scaglionati per lettera (Di venerdì 24 aprile 2020) anche per il mese di maggio il pagamento delle Pensioni alle Poste sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni. Lo rende noto l’Inps, specificando che la distribuzione su più giorni riguarda trattamenti Pensionistici, assegni, Pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili. L’anticipo del pagamento delle Pensioni è stato stabilito per i mesi di aprile, maggio e giugno da un’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanata il 19 marzo scorso allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento per il coronavirus. Il pagamento avverrà secondo il seguente calendario: 27 aprile, i cognomi dalla A alla B; 28 aprile, i cognomi dalla C alla D; 29 aprile, i ... Leggi su ilfattoquotidiano Pensioni ultime notizie : pagamento in anticipo a maggio. Le date

