"Pe' 'na caramella": filastrocca di Marco Bruno al tempo del Coronavirus (VIDEO) (Di venerdì 24 aprile 2020) Marco Bruno: grande successo per nuovo il singolo del cantautore cilentano (il cui videoclip è stato girato in casa). Il termine "virale", in tempi di Covid-19 è ardito, ma nel caso di Marco Bruno e la sua Pe' 'na caramella può esser speso in accezione positiva. E' ottimo l'impatto sul pubblico del web del nuovo singolo del cantautore cilentano, oltre 5000 visualizzazioni a pochi giorni dall'uscita su Youtube. La canzone è una filastrocca che inneggia alla pace. Il videoclip, montato dallo stesso artista, è stato girato a distanza, causa-Coronavirus, come racconta: "E' un abbraccio virtuale che io ed i miei amici ci siamo regalati in questo periodo difficilissimo. Alle riprese, fatte tramite smartphone rigorosamente in casa, hanno partecipato 40 persone. Gli esterni sono immagini di ..."

