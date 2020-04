Pavarotti & Friends, cos'è?/ Il concerto benefico, dieci edizioni di duetti: da Bono Vox a Mariah Carey (Di venerdì 24 aprile 2020) Pavarotti & Friends è stato l'evento benefico organizzato da Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani tra il 1992 e 2003 a Modena Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 24 aprile 2020); stato l'eventoorganizzato da Lucianoe Nicoletta Mantovani tra il 1992 e 2003 a Modena

RaiUno : ? Ha vissuto per la musica e al mondo ha donato la sua voce ? '#Pavarotti. Genio per sempre' il film evento di… - radiodeejay : La nostra intervista al regista premio Oscar sul docufilm dedicato al grande tenore italiano stasera in prima visio… - Raiofficialnews : Un film evento per raccontare la storia, la voce, i segreti e la leggenda di un grande tenore. Dal regista Premio O… - zazoomnews : Pavarotti film-documentario Rai1 su Luciano Pavarotti- La sua vita era uno show - #Pavarotti #film-documentario… - RegalinoV : Pavarotti, il film Difficile racchiudere in un film la brillante carriera e la grande umanità di una figura come qu… -