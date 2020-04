Pasquale Zagaria, fratello del boss dei Casalesi Michele, ai domiciliari «per motivi di salute» (Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo quella di Bonura, arriva un’altra scarcerazione eccellente. Si tratta di Pasquale Zagaria, fratello di Michele – uno dei boss di Casal di Principe (in provincia di Caserta) – e mente economica del clan. La decisione di mandare agli arresti domiciliari il 70enne – che ora rimarrà a Pontevico (in provincia di Brescia) fino a 22 settembre prossimo – è stata presa dal Tribunale di Sassari che ha motivato questa decisione parlando di «motivi di salute». La nuova misura cautelare avrà una durata di cinque mesi, al termine dei quali l’uomo dovrà rientrare in carcere. LEGGI ANCHE > L’avvocato di Francesco Bonura smentisce Salvini: «Gli arresti domiciliari? Non c’entra nulla il Cura Italia» Una decisione che, come ovvio, provocherà tantissime reazioni stizzite. Il giudice ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - scarcerato Pasquale Zagaria. Salvini : “Pronti a combattere dentro e fuori il Parlamento”

Coronavirus - il boss Pasquale Zagaria esce dal carcere : è a rischio contagio

Coronavirus : scarcerato il boss Pasquale Zagaria (Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo quella di Bonura, arriva un’altra scarcerazione eccellente. Si tratta didi– uno deidi Casal di Principe (in provincia di Caserta) – e mente economica del clan. La decisione di mandare agli arrestiil 70enne – che ora rimarrà a Pontevico (in provincia di Brescia) fino a 22 settembre prossimo – è stata presa dal Tribunale di Sassari che ha motivato questa decisione parlando di «di salute». La nuova misura cautelare avrà una durata di cinque mesi, al termine dei quali l’uomo dovrà rientrare in carcere. LEGGI ANCHE > L’avvocato di Francesco Bonura smentisce Salvini: «Gli arresti? Non c’entra nulla il Cura Italia» Una decisione che, come ovvio, provocherà tantissime reazioni stizzite. Il giudice ...

matteosalvinimi : ??Anche Pasquale Zagaria, uno dei capi del clan dei Casalesi esce dal carcere, come decine di altri boss mafiosi. Pr… - fattoquotidiano : PASQUALE ZAGARIA SCARCERATO La mente economica del clan dei Casalesi torna a casa. Ecco la decisione del tribunale… - LegaSalvini : IL BOSS PASQUALE ZAGARIA, MALATO, È STATO SCARCERATO... E SPEDITO NELLA ZONA ROSSA DEL CORONAVIRUS - ivan_cast7 : Onestamente, ho difeso, pur non essendo elettore del #PD e #M5S, l'operato di #Conte. Da quel che ho capito sono de… - Assertivo_ : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus no ai domiciliari per Nitto Santapaola, scarcerato Pasquale Zagaria #mafia #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Pasquale Zagaria Scarcerato boss Pasquale Zagaria - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, scarcerato Pasquale Zagaria. Salvini: “Pronti a combattere dentro e fuori il Parlamento”

Coronavirus, scarcerato Pasquale Zagaria per motivi di salute. Salvini attacca il Governo. ROMA – Coronavirus, scarcerato Pasquale Zagaria per motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ...

Scarcerato il boss Pasquale Zagaria

Il tribunale di Sorveglianza di Sassari ha disposto la scarcerazione di Pasquale Zagaria, fratello del boss dei Casalesi, Michele Zagaria. Era detenuto al 41bis e ha ottenuto 5 mesi di arresti ...

Coronavirus, scarcerato Pasquale Zagaria per motivi di salute. Salvini attacca il Governo. ROMA – Coronavirus, scarcerato Pasquale Zagaria per motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ...Il tribunale di Sorveglianza di Sassari ha disposto la scarcerazione di Pasquale Zagaria, fratello del boss dei Casalesi, Michele Zagaria. Era detenuto al 41bis e ha ottenuto 5 mesi di arresti ...