Parrucchieri | barbieri ed estetiste | riapertura tra l’11 e il 18 maggio Le regole per

(Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus: ladie centri esteticie centri estetici quando riapriranno? Sono tanti gli italiani che si domandano quando potranno tornare nei “saloni di bellezza”, in quarantena da oltre un mese tante persone non vedono l’ora di farsi tagliare i capelli, la barba e darsi una sistemata da un’estetista. Ma in primis sono proprio i titolari impazienti di rialzare la saracinesca della propria attività commerciale duramente colpita dalla crisi che ha portato con sé il Coronavirus. Datacentri estetici,In attesa che arrivi l’ufficialità con un nuovo Dpcm del governo Conte continuano a susseguirsi le indiscrezioni sul calendario delle riaperture della Fase 2. Per i centri estetici, ie iladel 4è ...

CENTRI BENESSERE, PARRUCCHIERI E ESTETISTI. Per queste categoria, difficilmente la data di ripartenza sarà il 4 maggio, anche se ancora non sono state formulate ipotesi per una riapertura. In Sicilia ...Tra le domande che vengono poste in maniera più insistente c’è anche quella che chiede quando riapriranno barbieri e parrucchieri (ma anche centri estetici). Per loro, il calendario sembra essere più ...