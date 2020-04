Parks and Recreation: la reunion della comedy NBC per beneficienza (Di venerdì 24 aprile 2020) Parks and Recreation: la reunion della comedy NBC per beneficienza con Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O’Heir e Retta il 30 aprile negli Usa In tempi di emergenza sanitaria, numerose sono le iniziative che stanno arrivando dal mondo dell’intrattenimento per allietare le giornate/serate di quarantena forzata. Uno di questi arriva negli Usa dalla NBC che riunirà per uno speciale di mezz’ora il cast di Parks and Recreation (scripted, quindi come se fosse un episodio speciale della serie tv e non un talk show-reunion come per Friends per HBO Max) tutta la gang del Dipartimento Parchi Ricreativi a Pawnee, Indiana. Parks and Rec (com’è chiamata dai fan) è andata in onda per sette stagioni dal 2009 al 2015 su NBC e ebbe un successo vero e proprio con l’arrivo di Rob ... Leggi su dituttounpop Parks and Recreation : il cast di nuovo insieme per un episodio speciale (Di venerdì 24 aprile 2020)and: laNBC percon Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O’Heir e Retta il 30 aprile negli Usa In tempi di emergenza sanitaria, numerose sono le iniziative che stanno arrivando dal mondo dell’intrattenimento per allietare le giornate/serate di quarantena forzata. Uno di questi arriva negli Usa dalla NBC che riunirà per uno speciale di mezz’ora il cast diand(scripted, quindi come se fosse un episodio specialeserie tv e non un talk show-come per Friends per HBO Max) tutta la gang del Dipartimento Parchi Ricreativi a Pawnee, Indiana.and Rec (com’è chiamata dai fan) è andata in onda per sette stagioni dal 2009 al 2015 su NBC e ebbe un successo vero e proprio con l’arrivo di Rob ...

