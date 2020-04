Papa | “Preghiamo per studenti ed insegnanti”

Rvaticanaitalia : Nel gr il #papa a Santa Marta: Preghiamo per insegnanti che devono lavorare tanto per fare lezioni via internet e a… - Avvenire_Nei : #SantaMarta #PapaFrancesco: 'Preghiamo per i politici nei diversi Paesi, perché in questo momento di pandemia cerch… - Rvaticanaitalia : Nel gr ore 8 il #papa a Santa Marta: “In questo tempo c’è tanto silenzio. Si può anche sentire il silenzio. Che que… - kn0l0gy : RT @TecnicaScuola: L'appello di Papa Francesco: 'Preghiamo per i docenti che devono lavorare tanto per la didattica a distanza' - https://t… - TecnicaScuola : L'appello di Papa Francesco: 'Preghiamo per i docenti che devono lavorare tanto per la didattica a distanza' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa “Preghiamo Dorian diventa 'catastrofico' a forza 5. Bambino muore alle Bahamas In Terris