Paolo Fox | oroscopo di oggi e domani 24-25 aprile | le previsioni weekend

(Di venerdì 24 aprile 2020)Fox, 24-25: ledi(e) Tratto dallo Stellare di DiPiù, l’del giorno e didiFox, 24-25partendo come sempre con i primi quattro segni zodiacali. ARIETE: sul lavoro si dovranno mettere in gioco.giornata intrigante per l’amore. Le buone proposte professionali non mancano. TORO: Sole, Luna e Urano positivi. Le occasioni andranno sfruttate. Piccola delusione professionale in vista.la gestione dell’amore risulterà molto più facile. Nuovi progetti in vista anche per chi vorrà sposarsi. GEMELLI: vivranno una bella emozione. Le cose che partono ora saranno positive per il futuro.l’amore nascerà in maniera diversa. Il periodo aiuta a concretizzare un’idea. CANCRO: giornata interessante per le coppie che vogliono ...