(Di venerdì 24 aprile 2020), 24 apr. (Adnkronos) – E’ a una svolta l’inchiesta sull’diMaria, la donna di 47 anni trovata senza vita in un sacco nel palermitano. I Carabinieri hanno arrestato all’alba di oggi lae dueche, secondo la Procura di Termini Imerese, sarebbero stati assoldati dalla donna “come sicari”. Sono accusati die occultamento di cadavere. L'articololae dueCalcioWeb.

TV7Benevento : Palermo: omicidio Angela Corona, arrestati la nipote e due uomini... - KoinStrom : RT @blogsicilia: Omicidio a Bagheria di Angela Maria Corona, i carabinieri arrestano la nipote e due presunti sicari - - blogsicilia : Omicidio a Bagheria di Angela Maria Corona, i carabinieri arrestano la nipote e due presunti sicari -… - GDS_it : L'orribile #omicidio di Angela Maria Corona a Bagheria: fatta a pezzi ma non si trova la testa… - palermo24h : L’inchiesta sulla morte di Calogero Rizzuto, la Procura si muove per omicidio colposo -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo omicidio

Metro

09Denunciati posteggiatori abusivi a Palermo, c'è anche la multa per essere usciti di casa 09:09L'orribile omicidio di Angela Maria Corona a Bagheria: fatta a pezzi ma non si trova la testa 08:57Zona ...Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – E’ a una svolta l’inchiesta sull’omicidio di Angela Maria Corona, la donna di 47 anni trovata senza vita in un sacco nel palermitano. I Carabinieri hanno arrestato ...