Otto milioni di cartelle esattoriali travolgeranno famiglie e imprese, Riva Destra: “Fermate questa follia” (Di venerdì 24 aprile 2020) Lo Stato invierà 8 milioni di cartelle esattoriali. La follia. L’ha annunciata il Presidente Ernesto Maria Ruffini in una videoconferenza con la commissione finanze e attività produttive della Camera dei Deputati: dal prossimo 1° giugno riprenderanno i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si stima che saranno circa 8 milioni gli atti che verranno notificati ai contribuenti. Ovvero gli accertamenti relativi soltanto all’Agenzia delle Entrate. Quindi, di fatto, saranno molti di più gli atti associati alla Riscossione. “Ora Basta! Fermiamo la “pandemia delle chicchiere” del Governo giallorosso; con un “Condono Patriottico” per le cartelle sOtto i 50 mila euro”. E’ la proposta di Riva Destra. “Serve un provvedimento d’urgenza per bloccare questa follia – ... Leggi su secoloditalia Maria De Filippi - ascolti flop : Uomini e Donne sotto i due milioni

Coronavirus - oltre 107.000 i positivi in Italia. Onu : “In Africa possibili 3 milioni di morti” Dal 4 maggio riprendono Lotto e Superenalotto – DIRETTA

Gli otto milioni e mezzo di controlli dell’Agenzia delle Entrate dal primo giugno (Di venerdì 24 aprile 2020) Lo Stato invierà 8di. La follia. L’ha annunciata il Presidente Ernesto Maria Ruffini in una videoconferenza con la commissione finanze e attività produttive della Camera dei Deputati: dal prossimo 1° giugno riprenderanno i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si stima che saranno circa 8gli atti che verranno notificati ai contribuenti. Ovvero gli accertamenti relativi soltanto all’Agenzia delle Entrate. Quindi, di fatto, saranno molti di più gli atti associati alla Riscossione. “Ora Basta! Fermiamo la “pandemia delle chicchiere” del Governo giallorosso; con un “Condono Patriottico” per lei 50 mila euro”. E’ la proposta di. “Serve un provvedimento d’urgenza per bloccare questa follia – ...

toyota_italia : 10 milioni di vendite nel mondo! #RAV4 entra a far parte dei modelli Toyota che hanno raggiunto vendite a otto cifr… - SecolodItalia1 : Otto milioni di cartelle esattoriali travolgeranno famiglie e imprese, Riva Destra: “Fermate questa follia”… - nebookanizer : @DSantanche E' veramente tremendo. Siete strapagati per fare le Leggi di questo Paese. Invece, passate il tempo sol… - mimmocalcara : @matteosalvinimi Nel tuo post ho contato n° 6 minchiate colossali. Ricorda che ci devi quarant'otto milioni più uno… - mzanchi62 : @FPanunzi @libbberista Qualcuno che si indigna per gli OTTO MILIARDI DI EURO che Macron userà per nazionalizzare Ai… -