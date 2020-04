Oppo A72 ufficiale, foto e caratteristiche dello smartphone di fascia media che punta all’Europa (Di venerdì 24 aprile 2020) La serie A di Oppo si è arricchita oggi di un nuovo smartphone di fascia media, l’Oppo A72, che assieme all’A52 con cui condivide molte caratteristiche e il design dovrebbe arrivare presto anche in Europa. Esteticamente, come detto, l’Oppo A72 è identico al fratello minore A52, dunque con linee contemporanee, cornici sottili e un alloggiamento a foro, posto in alto a sinistra del display, per alloggiare la fotocamera frontale da 16 Mpixel, lasciando così ampio spazio di visualizzazione. Il frontale infatti è dominato dallo schermo da 6,5 pollici di tipo IPS LCD, con risoluzione Full HD+. Nella parte posteriore invece troviamo quattro sensori fotografici, rispettivamente da 48, 8, 2 e 2 Mpixel, inseriti in un modulo di forma rettangolare e con gli angoli smussati. Sotto la scocca troviamo il processore di fascia media Qualcomm ... Leggi su ilfattoquotidiano OPPO A72 è ufficiale con uno schermo da 6 - 5 pollici e cinque fotocamere (Di venerdì 24 aprile 2020) La serie A disi è arricchita oggi di un nuovodi, l’A72, che assieme all’A52 con cui condivide moltee il design dovrebbe arrivare presto anche in Europa. Esteticamente, come detto, l’A72 è identico al fratello minore A52, dunque con linee contemporanee, cornici sottili e un alloggiamento a foro, posto in alto a sinistra del display, per alloggiare lacamera frontale da 16 Mpixel, lasciando così ampio spazio di visualizzazione. Il frontale infatti è dominato dallo schermo da 6,5 pollici di tipo IPS LCD, con risoluzione Full HD+. Nella parte posteriore invece troviamo quattro sensorigrafici, rispettivamente da 48, 8, 2 e 2 Mpixel, inseriti in un modulo di forma rettangolare e con gli angoli smussati. Sotto la scocca troviamo il processore diQualcomm ...

gianlucacocca : Oppo A72 in arrivo in Europa assieme a Oppo A52: ecco le specifiche - gianlucacocca : Oppo A72 in arrivo in Europa assieme a Oppo A52: ecco le specifiche - infoitscienza : Oppo Reno 3A, il nuovo medio gamma per l'Europa è molto simile ad A72 | Caratteristiche - getmobileprices : Oppo A72 Price in Saudi Arabia - infoitscienza : Oppo A72 è ora ufficiale: arriverà in Europa insieme ad A52? -