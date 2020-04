Omicidio Angela Maria Corona | la nipote confessa

Leggi su blogo

(Di venerdì 24 aprile 2020) È stataFrancesca Castronovo, 39 anni, ad uccidere, la 47enne trovata senza vita un sacco di plastica nel palermitano. "Sì, è vero. Ho ucciso mia zia. Non ce la facevo più. Mi trattava molto male", è la confessione della, che ha rivelato di essersi avvalsa dell’aiuto di due extracomunitari "in cambio di 15 mila euro". Il compagno della vittima e altri parenti avrebbero confermato le frequenti liti tra zia e, che si trova attualmente in ospedale per gravi ustioni riportate alle gambe. Secondo una ricostruzione, sarebbe stata proprio la zia a gettarle sulle gambe dell’acqua bollente, ma la Castronovo ha sempre dichiarato di essersi ustionata durante l’incendio della sua auto. Il corpo diera stato rinvenuto lungo la strada provinciale 16 che collega Bagheria a Casteldaccia. ...