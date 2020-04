Ombrellone prenotato su app e spiagge a numero chiuso (Di venerdì 24 aprile 2020) Francesco De Remigis In attesa delle decisioni del governo, tutte le località di villeggiatura marine si preparano alle vacanze Riaprire le spiagge nel segno di un'estate italiana. Niente strutture in plexiglass, né cupole. Ma distanziamento e sanificazione. Ci sono però differenze tra zona e zona, legate anche al rischio dei venti. In attesa del piano del governo, appeso al variabile ipse dixit del Comitato scientifico, la ripartenza è fai da te. Tra i primi Sì all'allestimento delle spiagge, quello della Regione Liguria, seguita da Toscana e Regione Abruzzo, che aprirà il litorale adriatico al turismo dal 1° giugno; anche le spiagge libere: «A pagare gli ombrelloni sarà la Regione», spiega l'assessore Mauro Febbo annunciando prenotazioni via app. Vacanze al mare, quindi? Prudenza e ottimismo. Se sul litorale ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 aprile 2020) Francesco De Remigis In attesa delle decisioni del governo, tutte le località di villeggiatura marine si preparano alle vacanze Riaprire lenel segno di un'estate italiana. Niente strutture in plexiglass, né cupole. Ma distanziamento e sanificazione. Ci sono però differenze tra zona e zona, legate anche al rischio dei venti. In attesa del piano del governo, appeso al variabile ipse dixit del Comitato scientifico, la ripartenza è fai da te. Tra i primi Sì all'allestimento delle, quello della Regione Liguria, seguita da Toscana e Regione Abruzzo, che aprirà il litorale adriatico al turismo dal 1° giugno; anche lelibere: «A pagare gli ombrelloni sarà la Regione», spiega l'assessore Mauro Febbo annunciando prenotazioni via app. Vacanze al mare, quindi? Prudenza e ottimismo. Se sul litorale ...

C’è da considerare infatti che disponendo gli ombrelloni a distanza ci sarà spazio per meno ospiti in ogni stabilimento. Per ovviare a questo a Ostia, località sul mare parte del Comune di Roma, si è ...

Intanto c'è chi gioca d'anticipo. Come i fondatori di " Book your Beach", l'applicazione che permette di scegliere, prenotare e pagare lettini e ombrelloni con un clic sullo smartphone. " Un sistema ...

