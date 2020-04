Olimpiadi Londra 2012 | il medagliere e tutti i podi azzurri Italia nella top10 e

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) I Giochi della trentesima Olimpiade si tengono a, in Inghilterra, nel, ed iniziano il 27 luglio per terminare il 12 agosto. L’partecipa con una delegazione di 290 atleti in 22 discipline e coglie 28, con 8 ori, 9 argenti ed 11 bronzi, piazzandosi al nono posto nelgenerale. I portabandiera sonocerimonia di apertura Valentina Vezzali ed in quella di chiusura Daniele Molmenti. La scherma porta in dote sette medaglie, con il tris del fioretto femminile che vede Elisa Di Francisca oro, Arianna Errigo argento e Valentina Vezzali bronzo, e con l’oro a squadre nel fioretto femminile e nel fioretto maschile, oltre all’argento di Diego Occhiuzzisciabola maschile ed al bronzo dell’di Aldo Montano, Diego Occhiuzzi, Luigi Samele e Luigi Tarantinosciabola a squadre maschile. Nel tiro a volo ci sono ...