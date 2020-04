Olimpiadi L’Italvolley e l’inizio della “maledizione olandese” a Barcellona | il

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Se si parla die di Nazionale italiana di pallavolo maschile la terza espressione che solitamente si usa è “stregate”. Può la squadra più forte dell’ultimo decennio dello scorso secolo non aver vinto il torneo più importante del mondo? Può. E quella squadra si chiama Italia. La maledizione, per la Nazionale tre volte campione del mondo, quattro volte campione d’Europa dal 1989 al 2000, iniziò il 5 agosto 1992 in una bollente mattinata di. Paolo Tofoli in regia, Andrea Zorzi opposto, Lorenzo Bernardi e Luca Cantagalli in banda, Andrea Gardini e Andrea Lucchetta centrali: questi gli eroi che portarono l’Italia al trionfo nell’Europeo in Svezia nel 1989 e un anno dopo al Mondiale in Brasile battendo 3-1 Cuba in semifinale. Artefice di questi successi, impensabili fino a pochi anni prima, ...