Non voglio cambiare pianeta, il docutrip di Jovanotti su Rai Play (Di venerdì 24 aprile 2020) Il 24 aprile sarà disponibile su Ray Play il docutrip di Jovanotti. Il nome è Non voglio cambiare pianeta e racconterà del suo fantastico viaggio in Sud America. Jovanotti, in sella alla sua bicicletta, racconta tutta la sua esperienza attraverso il Cile e l’Argentina, mostrando paesaggi e scene mozzafiato. Quella che Jovanotti metterà in mostra nel suo documentario sarà una passeggiata di circa 4000 km in bicicletta. Il tragitto da lui affrontato parte da Santiago del Cile fino ad arrivare a Buenos Aires. In questo viaggio su due ruote, il cantante italiano mostra viaggi ed esperienze mozzafiato di tutti i tipi. Il viaggio è iniziato tra gennaio e febbraio 2020 e lui, in sella alla sua bicicletta e con una videocamera attaccata al manubrio, si trovava dall’altra ... Leggi su bigodino Jovanotti su RaiPlay con «Non voglio cambiare pianeta» - 4000 km in bici e musica

Jovanotti - Non voglio cambiare pianeta/ "Un grande viaggio pericoloso nell’ignoto"

Diego Ulissi : “Il virus non mi ha fatto vedere nascere mia figlia. Voglio una Classica - Scarponi era un grande” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il 24 aprile sarà disponibile su Rayildi. Il nome è None racconterà del suo fantastico viaggio in Sud America., in sella alla sua bicicletta, racconta tutta la sua esperienza attraverso il Cile e l’Argentina, mostrando paesaggi e scene mozzafiato. Quella chemetterà in mostra nel suo documentario sarà una passeggiata di circa 4000 km in bicicletta. Il tragitto da lui affrontato parte da Santiago del Cile fino ad arrivare a Buenos Aires. In questo viaggio su due ruote, il cantante italiano mostra viaggi ed esperienze mozzafiato di tutti i tipi. Il viaggio è iniziato tra gennaio e febbraio 2020 e lui, in sella alla sua bicicletta e con una videocamera attaccata al manubrio, si trovava dall’altra ...

Federciclismo : 'Non voglio cambiare pianeta' è il #docutrip tra musica, parole e panorami, per condividere l'avventura vissuta da… - GiusyVersace : Non è il tempo di inutili polemiche nè di divisioni politiche o territoriali. Dobbiamo fare squadra soprattutto in… - PiazzapulitaLA7 : 'Errore iniziale è stato pensare che si potesse andare avanti con una certa tranquillità. Non voglio sbagliare più.… - yvesmilIer : @kendradegas voi non mi aggiungete nel vostro, quindi io non vi voglio nel MIO ???? - kolemicos : RT @FmMosca: Non voglio angustiarvi, vi dico solo una cosa, ho finito ora call con amici imprenditori. ??Ordini USA annullati ??Ordini ITA a… -