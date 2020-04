“Non mi sentivo bene, vedevo tutto nero”, Iniesta racconta il dramma della depressione (Di venerdì 24 aprile 2020) Andres Iniesta è uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio, in particolar modo è stato una vera e propria bandiera del Barcellona. Adesso lo spagnolo si racconta e svela alcuni retroscena personali della sua vita, anche molto delicati. Uno riguarda il problema della depressione. “Passavano i giorni ed io capivo che la mia situazione non stava migliorando – ha spiegato Iniesta in un documentario trasmesso da Rakuten tv – Non mi sentivo bene, non ero me stesso. Era tutto buio, vedevo tutto nero”. La situazione è diventata difficile dopo la morte di uno dei suoi migliori amici, il difensore dell’Espanyol Dani Jarque. “Quando ho appreso la notizia, è come se fossi stato colpito da un pugno molto potente che mi ha messo ko e che mi ha fatto cadere molto in basso”. LE RIVELAZIONI DEL ... Leggi su calcioweb.eu Valeria Marini lacrime in diretta per la madre : “Non la sentivo da anni”

Winona Ryder difende Johnny Depp dalle accuse di Amber Heard : “Non posso crederci - con lui mi sentivo davvero sicura”

Coronavirus - il racconto di Niccolò : “Non avevo nessun sintomo - non sentivo nemmeno i brividi della febbre” (Di venerdì 24 aprile 2020) Andresè uno dei centrocampisti più fortistoria del calcio, in particolar modo è stato una vera e propria bandiera del Barcellona. Adesso lo spagnolo sie svela alcuni retroscena personalisua vita, anche molto delicati. Uno riguarda il problema. “Passavano i giorni ed io capivo che la mia situazione non stava migliorando – ha spiegatoin un documentario trasmesso da Rakuten tv – Non mi, non ero me stesso. Erabuio,nero”. La situazione è diventata difficile dopo la morte di uno dei suoi migliori amici, il difensore dell’Espanyol Dani Jarque. “Quando ho appreso la notizia, è come se fossi stato colpito da un pugno molto potente che mi ha messo ko e che mi ha fatto cadere molto in basso”. LE RIVELAZIONI DEL ...

eijunice : Ho tolto tutto perché tiravano troppo i capelli ma raga che look vorrei troppo disegnarlo lo amo non lo so è sempli… - CalcioWeb : 'Non mi sentivo bene, vedevo tutto nero', #Iniesta racconta il dramma della depressione - - M00NSVT : MI SENTIVO UNA MERDA PERCHÉ ERO L'UNICA A NON AVERLO GUARDATO QUINDI rimediamo me lo guardo tutto oggi così rimango… - ElGuilleRiojas : RT @calcioscozzese: 'Non mi sentivo così da quando Archie Gemmill segnò all'Olanda nel 78' - Mark Renton, Trainspotting - - livio_twt : @Stjlestar mi ha baciato al primo appuntamento e al secondo voleva già scopare il più bello è che gli ho sempre det… -