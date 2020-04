Nintendo conferma: almeno 160.000 account sono stati violati (Di venerdì 24 aprile 2020) Nintendo ha confermato che almeno 160.000 account sono stati violati: se siete tra quelli che sono stati interessati a questo problema, sappiate che il vostro nickname, e-mail, data di nascita, sesso e paese o regione di provenienza possono essere stati visti da terzi.Nonostante alcuni utenti affermino di aver trovato nella cronologia una serie di acquisti non consentiti con la carta di credito, attualmente sembra che i dati di pagamento non possono essere visionati da altre persone. In una dichiarazione sul sito ufficiale della società, Nintendo ha confermato che il problema era correlato al sistema di accesso a My Nintendo Network ID (NNID), uno dei numerosi metodi utilizzati per accedere al vostro account Nintendo.Nomi e password di NNID sono stati ottenuti illegalmente al di fuori del servizio Nintendo, ha affermato la società, e quindi utilizzati per accedere agli ... Leggi su eurogamer Dreams - arriva la conferma di Sony : Nintendo ha chiesto la rimozione dei progetti ispirati alle sue IP

E3 2020 : confermata la presenza di Nintendo - Activision - Ubisoft e molti altri publisher (Di venerdì 24 aprile 2020)hato che160.000: se siete tra quelli cheinteressati a questo problema, sappiate che il vostro nickname, e-mail, data di nascita, sesso e paese o regione di provenienza posesserevisti da terzi.Nonostante alcuni utenti affermino di aver trovato nella cronologia una serie di acquisti non consentiti con la carta di credito, attualmente sembra che i dati di pagamento non posessere visionati da altre persone. In una dichiarazione sul sito ufficiale della società,hato che il problema era correlato al sistema di accesso a MyNetwork ID (NNID), uno dei numerosi metodi utilizzati per accedere al vostro.Nomi e password di NNIDottenuti illegalmente al di fuori del servizio, ha affermato la società, e quindi utilizzati per accedere agli ...

Eurogamer_it : #Nintendo conferma che almeno 160.000 account sono stati violati. - OlioDiPalmas : RT @GamingTalker: Nintendo conferma login non autorizzati per 160 mila account, accesso da Nintendo Network ID disabilitato - alexzan__ : RT @GamingTalker: Nintendo conferma login non autorizzati per 160 mila account, accesso da Nintendo Network ID disabilitato - GamingTalker : Nintendo conferma login non autorizzati per 160 mila account, accesso da Nintendo Network ID disabilitato… - infoitscienza : Nintendo Switch Pro: l’ultimo aggiornamento ne conferma l’esistenza? -