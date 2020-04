Ninjala | Nuovi dettagli sul Free to play

(Di venerdì 24 aprile 2020) A partire dal 28 Maggio sarà disponibile su Nintendo Switch il nuovoto, tuttavia potrete provarlo in Anteprima con l’Open Beta fissata per il 28 Aprile. Quest’oggi vogliamo condividere con voi nuove e interessanti informazioni sull’esclusiva nintendiana di prossima uscita, svelate attraverso il terzo video diario di sviluppo che potete visionare a fine articolo.sultoCome anticipato il gioco sarà disponibile gratuitamente per tutti, essendo unto, tuttavia come ogni gioco della suddetta tipologia sarà supportato da acquisti a pagamento opzionali. Il team di sviluppo ha difatti annunciato e mostrato il Season Pass, il quale ovviamente sarà composto da 100 livelli che permetteranno di ottenere ricompense esclusive. Il Season Pass naturalmente sarà a ...

Everyeye Videogiochi

