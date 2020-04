Nicoletta Mantovani ricorda il marito Pavarotti: “Luciano era talmente immenso” (Di venerdì 24 aprile 2020) Nicoletta Mantovani è stata ospite a Storie Italiane, in attesa del docufilm sul defunto marito Luciano Pavarotti. Con Eleonora Daniele ha parlato di Big Luciano e di tutto quello che ha rappresentato nel mondo e per l’Italia. Una nota di orgoglio mista a malinconia è facilmente riscontrabile nella voce della vedova dell’artista, scomparso nel 2007. “È stato la nostra bandiera” ha detto Nicoletta su Rai 1. E quando dice “nostra” intende proprio italiana. Non è un caso che il documentario, che reca la firma del regista Ron Howard, vada in onda proprio oggi, alla vigilia di una delle feste più importanti del tricolore. Pavarotti, il documentario Stasera su Rai 1 “Pavarotti”, questo il titolo del documentario, offrirà all’Italia l’immagine del divo che più di tutti ha ... Leggi su thesocialpost Nicoletta Mantovani : Luciano Pavarotti - età - malattia - nuovo compagno

Pavarotti - film-documentario Rai1 su Luciano Pavarotti/ Dalla prima moglie Adua Veroni a Nicoletta Mantovani

Pavarotti - film-documentario Rai1 su Luciano Pavarotti/ Dalla prima moglie Adua Veroni a Nicoletta Mantovani (Di venerdì 24 aprile 2020)è stata ospite a Storie Italiane, in attesa del docufilm sul defuntoLuciano. Con Eleonora Daniele ha parlato di Big Luciano e di tutto quello che ha rappresentato nel mondo e per l’Italia. Una nota di orgoglio mista a malinconia è facilmente riscontrabile nella voce della vedova dell’artista, scomparso nel 2007. “È stato la nostra bandiera” ha dettosu Rai 1. E quando dice “nostra” intende proprio italiana. Non è un caso che il documentario, che reca la firma del regista Ron Howard, vada in onda proprio oggi, alla vigilia di una delle feste più importanti del tricolore., il documentario Stasera su Rai 1 “”, questo il titolo del documentario, offrirà all’Italia l’immagine del divo che più di tutti ha ...

MICIO7BEAR : RT @storie_italiane: Siamo in collegamento con Nicoletta Mantovani, la moglie di un uomo che ha dato orgoglio all'Italia in tutto il mondo:… - gossipblogit : Nicoletta Mantovani: Luciano Pavarotti, età, malattia, nuovo compagno - manulamanuz57 : RT @Unomattina: 'Luciano amava molto dipingere, non molti lo sanno, dove esprimeva quel bambino interiore che gli permetteva di affrontare… - Jonas62712964 : RT @Unomattina: 'Luciano amava molto dipingere, non molti lo sanno, dove esprimeva quel bambino interiore che gli permetteva di affrontare… - Unomattina : 'Luciano amava molto dipingere, non molti lo sanno, dove esprimeva quel bambino interiore che gli permetteva di aff… -