Nicola Porro: “Ha ragione Salvini. Conte? Come Amleto” (Di venerdì 24 aprile 2020) Nicola Porro si scaglia contro la gestione della crisi di Conte Nicola Porro, noto giornalista e volto di punta delle reti Mediaset, non le ha mandate certo a dire al Premier Conte. Durante la sua consueta rubrica social ‘Zuppa di Porro’, si lascia andare a giudizi tutt’altro che lusinghieri sull’operato del Premier e sula gestione della crisi che ha messo in ginocchio l’Italia ed in particolare tutto il comparto produttivo. La frase che riassume l’intervento di Conte Durante la rubrica seguita sui social da migliaia di persone, Nicola Porro si dice esterrefatto del modo in cui il Premier Conte utilizzi quaranta minuti in Senato per non dare nessuna delle risposte che gli italiani si aspettano. Come direbbe Ugo Tognazzi, si è trattato di una ‘supercazzola’ dallo scopo ben preciso: usare un fiume di parole per non dire nulla di ... Leggi su kontrokultura "Niente - zero di zero". Lo sfogo brutale di Nicola Porro che fa godere Salvini : umiliazione pubblica per Conte

E le divisioni continuano. «Un eroe, un esempio di libertà anche per i laici» ha tuonato dal suo blog il giornalista di Mediaset Nicola Porro. Usando lo stesso format, ma con intenti opposti, lancia ...

Nicola Porro ha dedicato una puntata di Quarta Repubblica al tema, anche perché un virus non si può attaccare, ma un governo che potrebbe aver scatenato l’epidemia è invece un nemico concreto. “Cosa ...

